Фергюсон покинет роль глобального представителя МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф решил избавиться от сэра Алекса Фергюсона как глобального представителя клуба.

Уйдя на пенсию в 2013 году с 38 трофеями, завоеванными за 26 сезонов работы главным тренером "Юнайтед", Фергюсон сохранил связь с клубом.



Сэр Алекс остался довольно влиятельной фигурой в "Юнайтед", получив посты глобального представителя и директора клуба с ежегодной зарплатой в 2.16 млн. фунтов.



Роль Фергюсона как директора является больше декоративной, потому что 82-летний шотландец не входит в совет директоров "Юнайтед".



А амбассадорская роль Фергюсона и вовсе будет упразднена в конце сезона. Как сообщает The Athletic, совладельцы "Юнайтед" из компании Ineos решились на этой шаг в рамках проводимой ими политики по сокращению расходов.



Ранее в этом сезоне "Юнайтед" уволил около 250 сотрудников, благодаря чему будет экономить около 10 млн. фунтов в год. Теперь под сокращение попал и Фергюсон.