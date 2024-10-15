Фергюсон покинет роль глобального представителя МЮ

Сэр Джим Рэтклифф и сэр Алекс Фергюсон Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф решил избавиться от сэра Алекса Фергюсона как глобального представителя клуба.

Уйдя на пенсию в 2013 году с 38 трофеями, завоеванными за 26 сезонов работы главным тренером "Юнайтед", Фергюсон сохранил связь с клубом.

Сэр Алекс остался довольно влиятельной фигурой в "Юнайтед", получив посты глобального представителя и директора клуба с ежегодной зарплатой в 2.16 млн. фунтов.

Роль Фергюсона как директора является больше декоративной, потому что 82-летний шотландец не входит в совет директоров "Юнайтед".

А амбассадорская роль Фергюсона и вовсе будет упразднена в конце сезона. Как сообщает The Athletic, совладельцы "Юнайтед" из компании Ineos решились на этой шаг в рамках проводимой ими политики по сокращению расходов.

Ранее в этом сезоне "Юнайтед" уволил около 250 сотрудников, благодаря чему будет экономить около 10 млн. фунтов в год. Теперь под сокращение попал и Фергюсон.


Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2024 17:00

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  1. brown-ale 15.10.2024 18:30 # brown-ale
    Мог бы просто крысиный яд подмешать в вино.

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  2. andryx 15.10.2024 18:21 # andryx
    Работаем галавой - галава не работает...

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  3. chelsiukpro 15.10.2024 17:52 # chelsiukpro
    Ему до смерти пожизнено должно капать на карту от МУ! Лучше с экономте на зарплатах игроков некоторых или при покупке правильного игрока! На тренере эти 2ляма. Это капейки для клуба 2млн в год старику легенде!

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  4. closer 15.10.2024 17:39 # closer
    Пиздец оптимизаторы хуевы

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  5. sufferwell 15.10.2024 17:37 # sufferwell
    Жестко..

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  6. chelseablus 15.10.2024 17:07 # chelseablus
    эта старая мразь ещё не сдохла?Пользователь получил предупреждение

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