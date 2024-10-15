Фергюсон покинет роль глобального представителя МЮ
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф решил избавиться от сэра Алекса Фергюсона как глобального представителя клуба.
Уйдя на пенсию в 2013 году с 38 трофеями, завоеванными за 26 сезонов работы главным тренером "Юнайтед", Фергюсон сохранил связь с клубом.
Сэр Алекс остался довольно влиятельной фигурой в "Юнайтед", получив посты глобального представителя и директора клуба с ежегодной зарплатой в 2.16 млн. фунтов.
Роль Фергюсона как директора является больше декоративной, потому что 82-летний шотландец не входит в совет директоров "Юнайтед".
А амбассадорская роль Фергюсона и вовсе будет упразднена в конце сезона. Как сообщает The Athletic, совладельцы "Юнайтед" из компании Ineos решились на этой шаг в рамках проводимой ими политики по сокращению расходов.
Ранее в этом сезоне "Юнайтед" уволил около 250 сотрудников, благодаря чему будет экономить около 10 млн. фунтов в год. Теперь под сокращение попал и Фергюсон.
15.10.2024 17:00
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Мог бы просто крысиный яд подмешать в вино.
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Работаем галавой - галава не работает...
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Ему до смерти пожизнено должно капать на карту от МУ! Лучше с экономте на зарплатах игроков некоторых или при покупке правильного игрока! На тренере эти 2ляма. Это капейки для клуба 2млн в год старику легенде!
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Пиздец оптимизаторы хуевы
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Жестко..
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эта старая мразь ещё не сдохла?
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