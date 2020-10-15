Тухель — фаворит на роль главного тренера сборной Англии

Томас Тухель стал фаворитом на роль постоянного главного тренера сборной Англии.

Тухель остается без работы с мая, когда он покинул "Баварию", и Sky Sports может подтвердить, что всего две недели назад FA еще не контактировала с Томасом или каким-либо другим кандидатом, включая Юргена Клоппа, Грэма Поттера Эдди Хау.



Однако домашнее поражение англичан со счетом 1:2 от сборной Греции в прошлый четверг придало Ассоциации импульс, и к настоящему моменту переговоры с Тухелем уже находятся в продвинутой стадии.



Судя по всему, теперь Тухель является основным вариантом FA, несмотря на то, что Ассоциация также сделала запрос насчет рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.



Назначение Тухелю может быть подтверждено в ближайшее время, причем FA все равно придется выплатить некоторую компенсацию "Баварии", поскольку технически Томас находится в оплачиваемом отпуске.



Добавим, Тухель считался одним из фаворитов на замену главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу, но "красные дьяволы" не решились назначить экс-наставника "Челси" ни минувшим летом, ни в этот международный перерыв.