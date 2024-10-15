Рэтклифф по-прежнему хочет купить Брантуэйта

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф по-прежнему заинтересован в приобретении защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Брантуэйт был целью номер один "Юнайтед" минувшим летом, причем "красные дьяволы" нацелились на Джаррада еще до прихода Дэна Эшуорта на должность спортивного директора.



"Юнайтед" сделал два предложения о покупке Брантуэйта, но оба были отклонены "Эвертоном", который оценил свою звезду в 75 миллионов фунтов.



Очевидно, за интересом "Юнайтед" к Брантуэйту стоит Рэтклифф, и TEAMtalk утверждает, что сэр Джим по-прежнему заинтересован в приобретении своего 22-летнего соотечественника.



Поэтому "Юнайтед" планирует вернуться за Брантуэйтом в 2025 году. Трансфер Джаррада в январе выглядит маловероятным, но следующим летом будут все шансы, что защитник сборной Англии уйдет на повышение.



Добавим, минувшим летом "Юнайтед", не сумев заполучить Брантуэйта, приобрел Лени Йоро у "Лилля", однако туманные перспективы Харри Магуайра с Виктором Линделефом и истекающий контракт Джонни Эванса заставляют "дьяволов" продолжать искать усиление для центра обороны.