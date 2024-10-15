Англия может сыграть со сборной США в июне

FA хочет, чтобы в конце сезона сборная Англии сыграла товарищеский матч против Соединенных Штатов.

По информации Daily Mirror, указанный товарищеский матч все еще находится в процессе согласования, однако существует высокая вероятность, что он состоится в период с 2 по 10 июня.



Боссы FA считают, что матч против сборной США стал бы хорошей проверкой для англичан в свете того, что Соединенные Штаты являются одной из стран-хозяек Чемпионата Мира 2016 года — наряду с Канадой и Мексикой.



Планы Ассоциации могут вызвать недовольство у ведущих клубов Премьер-Лиги, которые предпочли бы дать дополнительный отдых своим игрокам. Вдобавок "Манчестер Сити" и "Челси" заберут своих футболистов на клубный Чемпионат Мира.



Добавим, с недавних пор сборную США возглавляет бывший рулевой "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино.