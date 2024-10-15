Гаскойн хочет, чтобы Фергюсон вернулся на сезон в "Юнайтед"

Легенда английского футбола Пол Гаскойн заявил, что хотел бы вернуть сэра Алекса Фергюсона на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" на один сезон.

Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг оказался на волоске от увольнения после неудачного старта в новом сезоне.



Гаскойн чувствует, что Тен Хаг зол на своих игроков, которые не горят желанием напрягаться, и Полу хотелось бы посмотреть, что с этими футболистами сделал бы 82-летний Фергюсон.



"После Алекса Фергюсона сменилось немало тренеров, но даже Жозе Моуриньо не продержался долго, Дэвид Мойес не продержался долго. Я был бы счастлив, если бы Фергюсон вернулся на один сезон, просто чтобы посмотреть, что он может сделать с этими игроками, потому что, думаю, некоторые из них выводят Тен Хага из себя".



"Вы должны проявить немного уважения к Тен Хагу. Это такой огромный клуб, и я не думаю, что некоторые игроки осознают, за кого они играют", — цитирует Гаскойна Daily Express.