МЮ нужно принять решения по четырем игрокам

"Манчестер Юнайтед" пока не принял окончательных решений по четырем игрокам, чьи действующие контракты истекают в конце этого сезона.

Этими четырьмя игроками являются голкипер Том Хитон, защитники Джонни Эванс с Виктором Линделефом и полузащитник Кристиан Эриксен. Контракты всех четырех не предусматривают опции продления на 12 месяцев.



Упомянутого Линделефа "Юнайтед" пытался продать минувшим летом. "Красные дьяволы" могут предпринять новую попытку сделать это в январе, но если не выйдет, 30-летний швед, вероятно, покинет клуб свободным агентом в конце сезона.



Эриксен выходил в стартовом составе на шесть из семи последних матчей "Юнайтед", однако в феврале датчанину исполнится 33, а "дьяволы" планируют обновить центр полузащиты следующим летом.



Что касается 38-летнего Хитона и 36-летнего Эванса, то свои действующие 12-месячные контракты они подписали минувшим летом, и обоим, вероятно, снова придется дождаться окончания сезона, прежде чем они смогут прояснить свое будущее.



Добавим, контракты защитника Харри Магуайра и вингера Амада Диалло тоже истекают в конце сезона, но и по тому, и по другому "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



В случае с Магуайром "Юнайтед", вероятно, этой опцией и воспользуется, тогда как с Диалло клуб хочет заключить новую сделку.