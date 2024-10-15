"Наполи" хочет Бена Чилуэлла

Итальянский "Наполи" присоединился к числу претендентов на защитника "Челси" Бена Чилуэлла.

Не сумев покинуть "Челси" минувшим летом, затем Чилуэлл был восстановлен в качестве игрока первой команды и даже сыграл против "Барроу" в Кубке Лиги.



Однако долгосрочные перспективы Чилуэлла в "Челси" по-прежнему выглядят печально, и ожидается, что в январе "синие" предпримут новую попытку избавиться от 27-летнего англичанина.



За ситуацией Чилуэлла наблюдают "Манчестер Юнайтед", "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Ипсвич", однако у Чилуэлла есть варианты и за пределами Премьер-Лиги.



Как сообщает The Sun, главный тренер "Наполи" Антонио Конте является огромным поклонником Чилуэлла и готов пополнить с помощью Бена свою британскую диаспору, ранее подписав шотландцев Скотта Мактоминея и Билли Гилмора.



В данный момент "Наполи" рассматривает возможность аренды Чилуэлла на вторую половину сезона с опцией выкупа.