"Наполи" хочет Бена Чилуэлла
Итальянский "Наполи" присоединился к числу претендентов на защитника "Челси" Бена Чилуэлла.
Не сумев покинуть "Челси" минувшим летом, затем Чилуэлл был восстановлен в качестве игрока первой команды и даже сыграл против "Барроу" в Кубке Лиги.
Однако долгосрочные перспективы Чилуэлла в "Челси" по-прежнему выглядят печально, и ожидается, что в январе "синие" предпримут новую попытку избавиться от 27-летнего англичанина.
За ситуацией Чилуэлла наблюдают "Манчестер Юнайтед", "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Ипсвич", однако у Чилуэлла есть варианты и за пределами Премьер-Лиги.
Как сообщает The Sun, главный тренер "Наполи" Антонио Конте является огромным поклонником Чилуэлла и готов пополнить с помощью Бена свою британскую диаспору, ранее подписав шотландцев Скотта Мактоминея и Билли Гилмора.
В данный момент "Наполи" рассматривает возможность аренды Чилуэлла на вторую половину сезона с опцией выкупа.
15.10.2024 11:00
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