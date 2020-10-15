Карсли не возглавит сборную Англии на постоянной основе

Ли Карсли было сказано, что он не получит работу главного тренера сборной Англии на постоянной основе.

Приняв управление взрослой сборной после ухода Гарета Саутгейта, Карсли сразу обозначил свои амбиции, заявив, что хочет получить эту работу на постоянной основе.



Однако к октябрю пыл Карсли угас — и после поражения 1:2 от Греции, и после победы 1:3 над Финляндией Ли дистанцировался от этой работы, заявив о своих ожиданиям вернуться к штурвалу молодежной сборной Англии U-21.



По информации The Sun, боссы FA уже сообщили Карсли, что тот больше не рассматривается на роль постоянного наставника взрослой сборной. Ли принял это решение без каких-либо возражений.



В своей временной роли Карсли остается провести матчи против Греции и Ирландии в ноябре, однако Ли все еще может задержаться до конца сезона, если Ассоциация, например, договорится с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.