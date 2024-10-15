Томас Партей заинтересовал "Барселону"

"Барселона" надеется заполучить полузащитника "Арсенала" Томаса Партея в конце этого сезона.

"Барселона" по-прежнему испытывает финансовые затруднения, поэтому каталонский клуб внимательно следит за рынком свободных агентов, а контракт Партея с "Арсеналом" как раз истекает следующим летом, напоминает Relevo.



Дополнительно Партей привлекателен для "Барселоны" тем, что уже имеет опыт выступлений в Ла Лиге. Томас находился в системе "Атлетико" с 2012 года и до своего отъезда в Премьер-Лигу в 2020.



Будучи зарубежным клубом, "Барселона" уже в январе сможет сесть за стол переговоров с 31-летним игроком сборной Ганы и даже заключить предварительный контракт.



Добавим, в новом сезоне Партей выходил в стартовом составе на все девять матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Также Томас забил один гол, огорчив "Астон Виллу".