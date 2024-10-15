"Юнайтед" следит Горецкой и Сане

"Манчестер Юнайтед" следит за полузащитником Леоном Горецкой и вингером Лероем Сане из "Баврии" в преддверии зимнего трансферного окна.

С приходом Венсана Компани на должность главного тренера "Баварии" Горецка совершенно перестал попадать в стартовый состав — в новом сезоне Леон отметился лишь тремя поздними появлениями на замену.



Контракт Горецки истекает в 2026 году, и "Бавария" открыта к продаже Леона, но в данный момент 29-летний игрок сборной Германии предпочитает дождаться окончания сезона.



Как сообщает Sky Sport Germany, также "Юнайтед" следит за ситуацией Сане, от действующего контракта которого остается менее года.



"Бавария" не оставляет попыток склонить Сане к новой сделке, но если из этого ничего не выйдет, 28-летний немец, прежде поигравший за "Манчестер Сити", может быть продан в зимнее окно.