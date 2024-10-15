Гвардиола, вероятно, продлит свой контракт с "Сити" на 12 месяцев

Наиболее вероятным сценарием для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы является продление своего контракта на 12 месяцев.

Накануне появилась информация, что FA установила контакт с Гвардиолой насчет работы того со сборной Англии.



The Telegraph может подтвердить, что за последние месяцы Гвардиоле, чей контракт истекает в конце сезона, поступили предложения от нескольких сборных, включая английскую.



Гвардиола неоднократно говорил, что хочет попробовать себя на международном уровне, и деньги не будут для него проблемой — Хосеп понимает, что в сборной он не сможет зарабатывать столько же, как в топ-клубе.



Гвардиола также допускает, что после этого сезона устроит себе творческий отпуск — как это было в 2012 году, когда он покинул "Барселону" и на время переехал в Нью-Йорк.



Но наиболее вероятным сценарием на данный момент является продление Гвардиолой своего действующего контракта на 12 месяцев — до лета 2026, хотя "Сити" предпочел бы связать будущее Хосепа на более длительный срок.



Гвардиола не ставит перед собой какого-либо дедлайна и может принять окончательное решение насчет своего будущего "в течение недели, месяца или года".