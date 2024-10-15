МЮ задумывается о возвращении Альваро Фернандеса
"Манчестер Юнайтед" задумывается об обратном выкупе левого защитника "Бенфики" Альваро Фернандеса.
Как раз в "Бенфике" Фернандес провел вторую половину прошлого сезона, после чего был приобретен лиссабонским клубом за 5 миллионов фунтов.
Новый сезон Фернандес начал настолько убедительно, что привлек внимание "Барселоны" и "Реала", если верить португальской прессе. Также Альваро просматривали скаута "Ливерпуля".
По информации Daily Mirror, игра Фернандеса заставила "Юнайтед" задуматься о возвращении 21-летнего испанца, благо "красным дьяволам" принадлежит опция обратного выкупа за 16 миллионов фунтов.
"Юнайтед" как раз отчаянно не хватает игрока на левом фланге обороны, потому что Люк Шоу и Тирелл Маласиа остаются в лазарете, еще не сыграв ни минуты в новом сезоне.
15.10.2024 00:05
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