МЮ задумывается о возвращении Альваро Фернандеса

"Манчестер Юнайтед" задумывается об обратном выкупе левого защитника "Бенфики" Альваро Фернандеса.

Как раз в "Бенфике" Фернандес провел вторую половину прошлого сезона, после чего был приобретен лиссабонским клубом за 5 миллионов фунтов.



Новый сезон Фернандес начал настолько убедительно, что привлек внимание "Барселоны" и "Реала", если верить португальской прессе. Также Альваро просматривали скаута "Ливерпуля".



По информации Daily Mirror, игра Фернандеса заставила "Юнайтед" задуматься о возвращении 21-летнего испанца, благо "красным дьяволам" принадлежит опция обратного выкупа за 16 миллионов фунтов.



"Юнайтед" как раз отчаянно не хватает игрока на левом фланге обороны, потому что Люк Шоу и Тирелл Маласиа остаются в лазарете, еще не сыграв ни минуты в новом сезоне.