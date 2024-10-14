Эллиотт приступил к тренировкам на траве
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт приступил к тренировкам на траве после перелома стопы.
21-летний Эллиотт успел отметиться единственным появлением на замену при новом главном тренере "Ливерпуля" Арне Слоте.
В сентябре Эллиотт уехал в молодежную сборную Англии U-21, вернувшись в расположение своего клуба с трещиной в кости стопы.
С тех пор прошло четыре недели, и восстановление Эллиотта уже находится в завершающей стадии. В понедельник "Ливерпуль" объявил, что Харви сделал шаг от тренажерного зала к тренировочному полю.
Пока Эллиотт занимается на траве индивидуально, но теперь очевидно, что возвращение Харви к выступлениям за "Ливерпуль" — вопрос ближайшего времени. Liverpool Echo ожидает, что это случится ближе к концу октября.
14.10.2024 23:00
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