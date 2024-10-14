Эдерсон поведал, что Гвардиола убедил его остаться в "Сити"

Голкипер Эдерсон поведал, что личное вмешательство главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы убедило его остаться в клубе минувшим летом.

Минувшим летом Эдерсона настойчиво сватали в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, но в итоге 31-летний бразилец остался в "Сити", с которым он завоевал 18 трофеев после своего перехода из "Бенфики" в 2017 году.



По словам Эдерсона, его соблазн уехать на заработки был велик, однако Гвардиола помог голкиперу определиться.



"Насчет меня поступило предложение, и оно имело большой вес, потому что это было необычное предложение... Я провел бесчисленное количество разговоров с Гвардиолой, и один из них оказался очень ценным".



"Он сказал мне некоторые вещи, дал гарантии насчет процесса и развития вместе с ним... Все это было очень важно для моего решения остаться в "Сити", — сообщил Гвардиола TNT Sports Brasil.