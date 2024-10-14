Менди потребовал от "Сити" 11.5 млн. фунтов

Защитник Бенжамен Менди потребовал от своего бывшего клуб "Манчестер Сити" 11.5 млн. фунтов в качестве невыплаченной зарплаты.

"Сити" перестал перечислять зарплату Менди, когда тот был обвинен в изнасилованиях в 2021 году. На тот момент Бенжамен получал 500,000 фунтов в месяц.



Также контракт Менди предусматривал бонус в 900,000 фунтов за участие в 60% матчей. 1 млн. фунтов был положен Бенжамену в случае попадания "Сити" в Лигу Чемпионов, а еще француз ежегодно получал 1.2 млн. фунтов от клуба за использование своего образа.



Та скандальная история закончилась для Менди благополучно — летом 2023 Бенжамен был полностью оправдан судом, что позволило ему возобновить игровую карьеру.



Сейчас 30-летний защитник выступает во втором французском дивизионе за "Лилль", параллельно пытаясь взыскать с "Сити" понесенный ущерб, который он оценивает в 11.5 млн. фунтов.



Как сообщает The Guardian, во время проходящего сейчас судебного процесса Менди по видеосвязи поведал трибуналу, что у него быстро закончились деньги, и он даже не мог заплатить за своего ребенка.



Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Рияд Махрез были названы теми игроками, которые одолжили Менди денег в сложной ситуации, но Бенжамену все равно пришлось продать свой особняк в Чешире, чтобы оплатить счета и юристов.



Менди также посетовал, что "Сити" не принес ему извинений, а президент Халдун Аль-Мубарак оставил его письмо с претензиями без ответа.