Рис Джеймс возобновил полноценные тренировки

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс приступил к тренировкам в общей группе.

Джеймс еще не сыграл ни минуты за "Челси" при Энцо Мареске в качестве главного тренера, получив травму задней поверхности бедра в предсезонный период.

Будучи травмированным, Джеймс успел завершить свою четырехматчевую дисквалификацию, которой он был наказан за удаление в предпоследней игре прошлой кампании.

Восстановление Джеймса заняло больше времени, нежели ожидалось, однако сегодня "Челси" объявил в социальных сетях, что 24-летний защитник возобновил тренировки в общей группе.

Добавим, Джеймс отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Челси" в прошлом сезоне Премьер-Лиги. В декабре Рис перенес операцию на задней поверхности бедра, которая, как предполагалось, окончательно избавит его от ставших хроническими проблем.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2024 20:00

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  1. blueisthecolor 14.10.2024 20:57 # blueisthecolor
    Пока Мареска норм подводит травматичных Нету, Нкунку и Лавию к стартам. Посмотрим че он сделает с самым хрустальным из них. Не жду старта от Риса до декабря.

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