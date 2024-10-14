Рис Джеймс возобновил полноценные тренировки

Капитан "Челси" Рис Джеймс приступил к тренировкам в общей группе.

Джеймс еще не сыграл ни минуты за "Челси" при Энцо Мареске в качестве главного тренера, получив травму задней поверхности бедра в предсезонный период.



Будучи травмированным, Джеймс успел завершить свою четырехматчевую дисквалификацию, которой он был наказан за удаление в предпоследней игре прошлой кампании.



Восстановление Джеймса заняло больше времени, нежели ожидалось, однако сегодня "Челси" объявил в социальных сетях, что 24-летний защитник возобновил тренировки в общей группе.



Добавим, Джеймс отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Челси" в прошлом сезоне Премьер-Лиги. В декабре Рис перенес операцию на задней поверхности бедра, которая, как предполагалось, окончательно избавит его от ставших хроническими проблем.