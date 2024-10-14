FA обратилась к Гвардиоле насчет работы со сборной Англии

Хосеп Гвардиола FA обратилась к главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле насчет работы того со сборной Англии.

После победы 1:3 над Финляндией в Лиге Наций накануне временный тренер английской сборной Ли Карсли повторно заявил, что ожидает вернуться к работе с молодежной сборной "трех львов" после международного перерыва в ноябре.

Карсли также заявил, что Англии нужен тренер мирового уровня с опытом завоевания трофеев. В тот же вечер Гвардиола дистанцировался от этой работы, заявив, что пока не принял решение насчет своего будущего в "Манчестер Сити".

Однако The Times утверждает, что FA уже обратилась к Гвардиоле и ожидает, что каталонский специалист определится со своими планами на будущее в ближайшие недели. Установленный контакт носит неофициальный характер и пока остается без ответа.

Контракт Гвардиолы с "Сити" по-прежнему истекает в конце сезона, и недавно у Хосепа появился еще один повод уйти, помимо возможного наказания "горожан" за 115 нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Дело в том, что "Сити" анонсировал расставание со своим спортивным директором Чики Бегиристайном, который был ближайшим соратником Гвардиолы не только в "Сити", но и в "Барселоне".

Когда Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году, то изначально заключил контракт на три года. С тех пор Бегиристайн трижды уговаривал своего соотечественника продлить свое пребывание на "Этихад".

Следующим летом спортивным директором "Сити" станет Угу Виана, и это может дополнительно навести Гвардиолу на мысли о смене обстановки.


Метки FA, Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2024 19:00

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  1. kellborn 14.10.2024 19:16 # kellborn
    А, по факту, Димон из Бумера то прав был. Их него крысу сделали вообще по беспределу. По факту, он мог там вместе с пацанами остаться лежать только. Против отряда мусоров с калашами - хер попрёшь.

    Да, он сдриснул. Но, по факту, Кота не бросил. Поднялся, его из тюрьмы вытащил, в долю взял, бумер подогнал. Всё четко.


    Если когда нибудь мы с вами будет против отряда вооруженных ментов с калашами - вы тоже уезжайте. Я 4 года в тюрьме посижу. Ничего страшного. А вы тогда на воле бабки зарабатывайте, чтобы меня из тюрьмы выкупить. Я, в отличии от кота, обиду держать не буду.

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  2. dexter 14.10.2024 19:13 # dexter
    Полная xуйня. Пеп - тренер с собственной футбольной философией, на понимание которой, нужны месяцы совместной работы и то не каждому дано понять её. В сборной нужны мотиваторы аля Клоппо или Маур, так как матчей мало и каждая игра на вес золота.

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