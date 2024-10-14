FA обратилась к Гвардиоле насчет работы со сборной Англии

FA обратилась к главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле насчет работы того со сборной Англии.

После победы 1:3 над Финляндией в Лиге Наций накануне временный тренер английской сборной Ли Карсли повторно заявил, что ожидает вернуться к работе с молодежной сборной "трех львов" после международного перерыва в ноябре.



Карсли также заявил, что Англии нужен тренер мирового уровня с опытом завоевания трофеев. В тот же вечер Гвардиола дистанцировался от этой работы, заявив, что пока не принял решение насчет своего будущего в "Манчестер Сити".



Однако The Times утверждает, что FA уже обратилась к Гвардиоле и ожидает, что каталонский специалист определится со своими планами на будущее в ближайшие недели. Установленный контакт носит неофициальный характер и пока остается без ответа.



Контракт Гвардиолы с "Сити" по-прежнему истекает в конце сезона, и недавно у Хосепа появился еще один повод уйти, помимо возможного наказания "горожан" за 115 нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Дело в том, что "Сити" анонсировал расставание со своим спортивным директором Чики Бегиристайном, который был ближайшим соратником Гвардиолы не только в "Сити", но и в "Барселоне".



Когда Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году, то изначально заключил контракт на три года. С тех пор Бегиристайн трижды уговаривал своего соотечественника продлить свое пребывание на "Этихад".



Следующим летом спортивным директором "Сити" станет Угу Виана, и это может дополнительно навести Гвардиолу на мысли о смене обстановки.