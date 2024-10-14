Тен Хаг готов сделать из Эванса левого защитника

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов снарядить своего ветерана Джонни Эванса на позицию левого защитника в матче против "Брентфорда".

К домашнему противостоянию с "Брентфордом" в Премьер-Лиге в ближайшую субботу "Юнайтед" подходит сразу без пяти защитников. Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Лени Йоро еще не сыграли ни минуты в этом сезоне, Харри Магуайр получил травму перед международным перерывом, а Нуссаир Мазрауи едва перенес небольшую операцию на сердце.



Кризис травм в обороне подталкивает Тен Хага к тому, чтобы задействовать Эванса, признанного лучшим игроком безголевого матча против "Астон Виллы", слева, а Диогу Далота передвинуть на привычную позицию правого защитника.



Как сообщает Daily Mirror, перемещение Эванса на левый фланг обороны является одним из рассматриваемых Тен Хагом вариантов. 36-летний североирландец также может остаться в центре обороны, сыграв в паре с Маттейсом Де Лигтом или Лисандро Мартинесом.