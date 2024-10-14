Тен Хаг готов сделать из Эванса левого защитника

Джонни Эванс Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов снарядить своего ветерана Джонни Эванса на позицию левого защитника в матче против "Брентфорда".

К домашнему противостоянию с "Брентфордом" в Премьер-Лиге в ближайшую субботу "Юнайтед" подходит сразу без пяти защитников. Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Лени Йоро еще не сыграли ни минуты в этом сезоне, Харри Магуайр получил травму перед международным перерывом, а Нуссаир Мазрауи едва перенес небольшую операцию на сердце.

Кризис травм в обороне подталкивает Тен Хага к тому, чтобы задействовать Эванса, признанного лучшим игроком безголевого матча против "Астон Виллы", слева, а Диогу Далота передвинуть на привычную позицию правого защитника.

Как сообщает Daily Mirror, перемещение Эванса на левый фланг обороны является одним из рассматриваемых Тен Хагом вариантов. 36-летний североирландец также может остаться в центре обороны, сыграв в паре с Маттейсом Де Лигтом или Лисандро Мартинесом.


Метки Манчестер Юнайтед, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2024 18:00

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  1. seagull77 14.10.2024 19:20 # seagull77
    Да он на этой позиции минут 10 не протянет, там даже имбецилу понятно что он слишком стар, но никак не залупоголовому.

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  2. makeewadim 14.10.2024 19:13 # makeewadim
    Через пару матчей из Тен хага что небудь тоже сварганят

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  3. chelsiukpro 14.10.2024 19:13 # chelsiukpro
    Старый уже! Ебланы, там бегать больше всего надо на крайках чем быть центральным!

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