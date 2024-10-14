У Мартинелли возникли проблемы со здоровьем в сборной Бразилии

У нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли возникли проблемы со здоровьем в сборной Бразилии.

Этот международный перерыв уже обернулся для "Арсенала" досрочным возвращением вингера Букайо Сака из сборной Англии с травмой правой ноги.



Теперь проблемы возникли у 23-летнего Мартинелли, который появился на замену в победном для бразильцев матче против сборной Чили в рамках отбора к ЧМ-2026 в минувшую пятницу (1:2), после пожаловавшись на икроножную мышцу.



Как сообщает talkSPORT, Мартинелли был отправлен на МРТ-обследование и матч против Перу в среду утром, вероятно, пропустит.



Потеря Мартинелли стала бы серьезной проблемой для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, потому что Габриэль отметился пятью появлениями в стартовом составе "канониров" в новом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав две результативные передачи.