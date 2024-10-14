"Лилль" заинтересован в приглашении Алли

Французский "Лилль" заинтересован в приглашении бывшего полузащитника "Эвертона" и "Тоттенхэма" Деле Алли.

Свой последний матч 28-летний Алли сыграл еще полтора года назад, когда находился в турецком "Бешикташе" на правах аренды.



Несмотря на столь длительное отсутствие игровой практики, к Деле, который некогда считался одним из ярчайших английских талантов, сохраняется высокий интерес.



В данный момент Алли технически является свободным агентом, но при этом продолжает пользоваться инфраструктурой "Эвертона", пытаясь вернуться в форму и заслужить новый контракт.



Возможность перезагрузить свою карьеру Алли готов предложить и "Лилль", за который выступает соотечественник Деле в лице Эйнджела Гомеса, сообщает Daily Mail.



Также сообщается, что в данный момент Алли уже видит "свет в конце тоннеля" в плане физического и душевного здоровья. Деле решительно настроен вернуться в футбол.