Эшуорт ищет левого защитника для МЮ на январь
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт ведет поиски нового левого защитника, присмотрев две цели на зимнее трансферое окно.
Левый фланг обороны остается одной из наиболее проблемных зон в "Юнайтед". Люк Шоу и Тирелл Маласиа, которые специализируются по этой позиции, еще не сыграли ни минуты в новом сезоне.
Эшуорт надеется решить эту проблему с помощью выхода на трансферный рынок в январе, и Дэн всерьез помышляет о приглашении Бена Чилуэлла из "Челси".
Чилуэлл тоже не сыграл ни минуты в новом сезоне Премьер-Лиги, но, в отличие от Шоу и Маласиа, проблем со здоровьем не имеет, а просто не входит в планы своего тренера.
Интерес к Чилуэллу также проявляют "Атлетико" и "Ювентус", но для 27-летнего англичанина выглядит привлекательно возможность остаться в Премьер-Лиге.
Шорт-лист Эшуорта также содержит имя Амара Дедича из австрийского "Ред Булл". 22-летним боснийцем интересуется и "Брайтон", но главным претендентом на него считается "Наполи".
14.10.2024 15:00
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