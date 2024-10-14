Зелински поведал о переговорах с Клоппом насчет перехода в "Ливерпуль"

Полузащитник "Интера" Петр Зелински поведал, как Юрген Клопп пытался соблазнить его на переход в "Ливерпуль" в 2016 году.

Зелински был трансферной целью для "Ливерпуля" летом 2016 и даже лично приезжал к Клоппу домой на переговоры.



Однако сделка не состоялась, потому что "Ливерпуль" отказался переплачивать за игрока сборной Польши, в итоге купив Джорджиньо Вейналдума у "Ньюкасла" за 25 миллионов фунтов.



"Юрген Клопп пригласил меня к себе домой. "Ливерпуль" прислал частный самолет, чтобы забрать меня".



"Клопп сказал мне, что для него я являюсь средним между Фабрегасом и Гюндоганом. Я ничего не понял, но мой агент, который говорит по-немецки, все мне объяснил".



"Когда мы уходили, мне удалось сделать фото с Клоппом, который стоял на пороге и прощался. Они предлагали 18.5 млн. евро, но "Удинезе" хотел больше".



"Ливерпуль" не мог перейти определенную черту, потому что я пока не был игроком топ-уровня. Да я и не ощущал себя таковым", — цитирует Зелински Liverpool Echo.