Вейга, вероятно, сыграет левого защитника против "Ливерпуля"

Полузащитник Ренату Вейга, вероятно, сыграет левого защитника за "Челси" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.

В преддверии выезда на "Энфилд" главный тренер "Челси" Энцо Мареска столкнулся с дилеммой, потому что его основной левый защитник Марк Кукурелья дисквалифицирован на один матч.



Мареска мог бы передвинуть налево Леви Колуилла, но это ослабит центр обороны, который и так будет лишен Весле Фофана, также дисквалифицированного.



Шансы на то, что в столь важном матче Мареска доверится Бену Чилуэллу, сыгравшему лишь 45 минут в этом сезоне, крайне малы.



Поэтому Evening Standard ожидает, что позицию левого защитника займет Вейга, и это будет его пока что самое серьезное испытание после перехода из "Базеля" за 12 миллионов фунтов минувшим летом.



Вейга провел восемь из 11 матчей "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований. 21-летний португалец способен сыграть центрального защитника, левого защитника и опорного полузащитника.