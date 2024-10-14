МЮ, "Барселона" и "Бавария" интересуются Дураном

"Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Бавария" проявляют интерес к нападающему "Астон Виллы" Джону Дурану.

Дуран мог покинуть "Виллу" еще минувшим летом, когда переговоры насчет Джона вели "Челси" и "Вест Хэм".



Никто из клубов, заинтересованных в Дуране в то время, не решился заплатить запрошенные "Виллой" 40 миллионов фунтов, но с тех пор Джон значительно подорожал.



Дуран блестяще начал новый сезон, забив четыре гола при семи выходах на замену в Премьер-Лиге. Также 20-летний колумбиец принес победу команде Унаи Эмери против "Баварии" в Лиге Чемпионов, также появившись со скамейки.



По информации El Nacional, своей игрой Дуран привлек внимание грандов Европы. "Юнайтед" и "Барселона" пока только наблюдают за Джоном, тогда как "Бавария" выглядит наиболее заинтересованным в игроке клубом и уже готовит свое предложение.