Паркер: "Юнайтед" не может позволить себе Тухеля"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что экс-главный тренер "Челси" Томас Тухель не подходит для "красных дьяволов".

Тухель считается фаворитом на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Эрику Тен Хагу, однако Паркер не рассматривает Томаса специалистом, который готов работать на долгосрочную перспективу.



"Люди пытаются навязать клубу Тухеля, но он не подходит "Манчестер Юнайтед". Тухель всегда был краткосрочным решением, а "Манчестер Юнайтед" не может позволить себе тренера, ориентированного на краткосрочную перспективу. Им нужно сохранять веру в своего тренера, будь то Эрик Тен Хан или кто-либо еще".



"Люди говорят, что клуб не хочет его увольнять из-за компенсации, которую он бы получил, но это лишь очередная выдумка людей. Они выдумывают причины, почему клуб хочет сохранить его", — цитирует Паркера Manchester Evening News.