Нкунку отрицает контакт с ПСЖ

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку опроверг слухи о контакте с французским ПСЖ.

На старте нового сезона Нкунку проигрывает конкуренцию в нападении "Челси" Николасу Джексону, в то же время ПСЖ до сих пор не восполнил потерю Килиана Мбаппе.



На днях в желтой прессе появилась информация, что ПСЖ уже обратился к Нкунку, своему бывшему игроку и воспитаннику, однако 26-летний игрок сборной Франции это отрицает.



"ПСЖ остается большим клубом, но ни одного запроса от них не поступало", — сообщил Нкунку Telefoot.



Добавим, Нкунку забил лишь один гол в новом сезоне Премьер-Лиги. При этом Кристофер отличился четырежды в Кубке Лиги и Лиге Конференций, если не учитывать квалификацию.