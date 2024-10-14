Нкунку отрицает контакт с ПСЖ
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку опроверг слухи о контакте с французским ПСЖ.
На старте нового сезона Нкунку проигрывает конкуренцию в нападении "Челси" Николасу Джексону, в то же время ПСЖ до сих пор не восполнил потерю Килиана Мбаппе.
На днях в желтой прессе появилась информация, что ПСЖ уже обратился к Нкунку, своему бывшему игроку и воспитаннику, однако 26-летний игрок сборной Франции это отрицает.
"ПСЖ остается большим клубом, но ни одного запроса от них не поступало", — сообщил Нкунку Telefoot.
Добавим, Нкунку забил лишь один гол в новом сезоне Премьер-Лиги. При этом Кристофер отличился четырежды в Кубке Лиги и Лиге Конференций, если не учитывать квалификацию.
14.10.2024 10:00
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