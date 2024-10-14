Кин раскритиковал игру Трента в обороне против Финляндии
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда за игру в обороне в сборной Англии.
Накануне Александер-Арнольд стал настоящим героем матча англичан в Лиге Наций против Финляндии, записав на свое имя победный гол (1:3).
Кин отдает должное Александер-Арнольду за прекрасно исполненный штрафной, но в то же недоволен игрой в обороне Трента, который в Хельсинки исполнял непривычную для себя роль левого защитника.
"Отличная техника. Вы можете видеть его опорную ногу, он великолепно исполнил этот штрафной. У голкипера не было шансов. Обычно я строг с голкиперами, но в этом случае я буду снисходителен".
"У Трента было время, и он великолепен в принятии решений и исполнении передач, но я не могу поверить, насколько плох он был при обороне, и против команд получше его будут наказывать".
"Вы видели, как он оборонялся в предыдущем матче против (Греции). Это выглядело так, словно прежде он никогда не играл правого защитника!" — сообщил Кин ITV.
14.10.2024 09:00
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"Он защитник уровня Лиги Один, но атакующий игрок уровня Лиги Чемпионов. Клопп знает это, он обожает его атакующие способности, но в обороне он никуда не годится. Вспомните первый гол "Арсенала" — что делал тогда Трент? Он был Бэмби на льду", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
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