Рис Джеймс задумывается об отъезде из Англии
Капитан "Челси" Рис Джеймс задумывается об отъезде из Англии по причине своих проблем со здоровьем.
В последние годы проблемы с задней поверхностью бедра стали практически хроническими для Джеймса. Рис перенес ряд других мышечных травм, а также его беспокоили колени.
По информации Football Transfers, 24-летний англичанин получил рекомендации от физиотерапевтов о том, что переезд в страну с более теплым климатом — вроде Испании или Португалии — поможет ему улучшить свое здоровье и продлить карьеру на высшем уровне.
Представители Джеймса уже находятся в контакте с "Барселоной" и "Бенфикой", которые выразили готовность приютить защитника.
Добавим, Джеймс еще не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне, однако ожидается, что в ближайшие дни Рис вернется к полноценным тренировкам.
14.10.2024 08:00
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Последние комментарии:
В таком случае ему придется сократить свою зарплату минимум в два раза, а вообще с такими травмами климат не сыграет никакой роли, так и будет постоянно вылетать.
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настоящий воспитанник щлонси
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В Африке вообще прекрасно будет
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