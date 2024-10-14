Рис Джеймс задумывается об отъезде из Англии

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс задумывается об отъезде из Англии по причине своих проблем со здоровьем.

В последние годы проблемы с задней поверхностью бедра стали практически хроническими для Джеймса. Рис перенес ряд других мышечных травм, а также его беспокоили колени.

По информации Football Transfers, 24-летний англичанин получил рекомендации от физиотерапевтов о том, что переезд в страну с более теплым климатом — вроде Испании или Португалии — поможет ему улучшить свое здоровье и продлить карьеру на высшем уровне.

Представители Джеймса уже находятся в контакте с "Барселоной" и "Бенфикой", которые выразили готовность приютить защитника.

Добавим, Джеймс еще не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне, однако ожидается, что в ближайшие дни Рис вернется к полноценным тренировкам.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2024 08:00

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  1. drogba11cool 14.10.2024 08:40 # drogba11cool
    В таком случае ему придется сократить свою зарплату минимум в два раза, а вообще с такими травмами климат не сыграет никакой роли, так и будет постоянно вылетать.

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  2. arsenverim 14.10.2024 08:30 # arsenverim
    настоящий воспитанник щлонси

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  3. chelsea-69 14.10.2024 08:06 # chelsea-69
    В Африке вообще прекрасно будет

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