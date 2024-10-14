Капитан "Челси" Рис Джеймс задумывается об отъезде из Англии по причине своих проблем со здоровьем.

В последние годы проблемы с задней поверхностью бедра стали практически хроническими для Джеймса. Рис перенес ряд других мышечных травм, а также его беспокоили колени.



По информации Football Transfers, 24-летний англичанин получил рекомендации от физиотерапевтов о том, что переезд в страну с более теплым климатом — вроде Испании или Португалии — поможет ему улучшить свое здоровье и продлить карьеру на высшем уровне.



Представители Джеймса уже находятся в контакте с "Барселоной" и "Бенфикой", которые выразили готовность приютить защитника.



Добавим, Джеймс еще не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне, однако ожидается, что в ближайшие дни Рис вернется к полноценным тренировкам.