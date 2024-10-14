Себастьян Хенесс отверг "Юнайтед" летом

Себастьян Хенесс Главный тренер немецкого "Штутгарта" Себастьян Хенесс отверг интерес "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

После завоевания Кубка Англии в заключительном матче прошлого сезона боссы "Манчестер Юнайтед" несколько недель размышляли над судьбой Эрика Тен Хага, в итоге решив не увольнять своего главного тренера.

Достоверно известно, что в период этих размышлений "Юнайтед" контактировал с другими тренерами, включая Томаса Тухеля и Роберто Де Дзерби.

Как сообщает Bild, "Юнайтед" также задумывался о приглашении Хенесса, который в прошлом сезоне привел "Штутгарт" ко второму месту в Бундеслиге, уступив только "Байеру" и опередив грозную "Баварию".

42-летний немец, за которым также следили "Челси" и "Бавария", был польщен интересом "Юнайтед", но решил, что его работа в "Штутгарте" еще не окончена.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры, Хенесс, Штутгарт

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2024 07:00

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  1. insomniac 14.10.2024 07:06 # insomniac
    довыделывались со своим тупорылым управлением до того, что даже нонеймы идти не хотят. но тен Хага необходимо уволить ибо это он во всем виноват, ага. дебилы бля

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