Себастьян Хенесс отверг "Юнайтед" летом
Главный тренер немецкого "Штутгарта" Себастьян Хенесс отверг интерес "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.
После завоевания Кубка Англии в заключительном матче прошлого сезона боссы "Манчестер Юнайтед" несколько недель размышляли над судьбой Эрика Тен Хага, в итоге решив не увольнять своего главного тренера.
Достоверно известно, что в период этих размышлений "Юнайтед" контактировал с другими тренерами, включая Томаса Тухеля и Роберто Де Дзерби.
Как сообщает Bild, "Юнайтед" также задумывался о приглашении Хенесса, который в прошлом сезоне привел "Штутгарт" ко второму месту в Бундеслиге, уступив только "Байеру" и опередив грозную "Баварию".
42-летний немец, за которым также следили "Челси" и "Бавария", был польщен интересом "Юнайтед", но решил, что его работа в "Штутгарте" еще не окончена.
14.10.2024 07:00
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довыделывались со своим тупорылым управлением до того, что даже нонеймы идти не хотят. но тен Хага необходимо уволить ибо это он во всем виноват, ага. дебилы бля
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