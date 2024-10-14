Гвардиола отреагировал на слухи насчет сборной Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи, связывающие его с работой в сборной Англии.

Согласно слухам, Гвардиола является кандидатом мечты для FA, которая до сих пор не определилась с постоянной заменой для Гарета Саутгейта, оставившего сборную Англии еще в июле.



После победы англичан над Финляндией в Лиге Наций в воскресенье (1:3) бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал Ассоциации пригласить Гвардиолу, однако в тот же вечер Хосеп, чей контракт с "Сити" истекает в конце сезона, дистанцировался от этой работы.



"Я пока не закончил свою карьеру в "Манчестер Сити", я все еще должен подумать об этом".



"Это неправда, что я стану тренером сборной Англии. Я пока ничего не решил. Если бы я принял решение насчет своего будущего в "Манчестер Сити", я бы так и сказал. В жизни может случиться всякое", — цитирует Гвардиолу Daily Express.