Карсли: "Эту работу заслуживает тренер мирового уровня"

Наставник сборной Англии Ли Карсли считает, что "трех львов" должен возглавить "тренер мирового уровня".

Еще после поражения 1:2 от Греции в четверг Карсли дал понять, что не рассчитывает получить свою работу на постоянной основе.



Одержав победу 1:3 над Финляндией в воскресенье, Карсли еще раз дистанцировался от работы со сборной Англии после международного перерыва в ноябре.



"Мои боссы дали совершенно ясно понять, что им нужно от меня".



"Эту работу заслуживает тренер мирового уровня, который выигрывал трофеи и обладает опытом. Я же все еще на пути к этому".



"Я особо не думал об этом. Я продолжаю говорить одно и то же: мне поручили провести эти шесть матчей, и я с радостью сделаю это", — сообщил Карсли ITV.