Карсли: "Эту работу заслуживает тренер мирового уровня"

Ли Карсли Наставник сборной Англии Ли Карсли считает, что "трех львов" должен возглавить "тренер мирового уровня".

Еще после поражения 1:2 от Греции в четверг Карсли дал понять, что не рассчитывает получить свою работу на постоянной основе.

Одержав победу 1:3 над Финляндией в воскресенье, Карсли еще раз дистанцировался от работы со сборной Англии после международного перерыва в ноябре.

"Мои боссы дали совершенно ясно понять, что им нужно от меня".

"Эту работу заслуживает тренер мирового уровня, который выигрывал трофеи и обладает опытом. Я же все еще на пути к этому".

"Я особо не думал об этом. Я продолжаю говорить одно и то же: мне поручили провести эти шесть матчей, и я с радостью сделаю это", — сообщил Карсли ITV.


Метки Карсли, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2024 23:00

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