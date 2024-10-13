Карсли объяснил, почему убрал Пикфорда из состава

Джордан Пикфорд Тренер сборной Англии Ли Карсли объяснил свое решение убрать голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда из стартового состава на матч Лиги Наций против Финляндии.

В минувший четверг Пикфорд с партнерами по сборной потерпел неожиданное поражение 1:2 от Греции на "Уэмбли", показав неубедительную игру на последнем рубеже. Джордан запомнился не только двумя пропущенными голами, но и грубейшей ошибкой, за которую едва не был наказан.

В матче против Финляндии Карсли снарядил на ворота Дина Хендерсона из "Кристал Пэлас", однако Ли уверяет, что в этом был его план с самого начала, и он не пытается наказать Пикфорда.

"Мы рассчитываем на реакцию, мы сыграли ниже уровня ожиданий (против Греции). Мы собирались посмотреть некоторых других игроков, и мы всегда собирались посмотреть на Дина Хендерсона в одном из этих матчей", — сообщил Карсли ITV перед началом матча в Хельсинки.


Метки Карсли, Лига Наций, Пикфорд, сборная Англии, сборная Финляндии, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2024 20:00

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