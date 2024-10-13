Карсли объяснил, почему убрал Пикфорда из состава
Тренер сборной Англии Ли Карсли объяснил свое решение убрать голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда из стартового состава на матч Лиги Наций против Финляндии.
В минувший четверг Пикфорд с партнерами по сборной потерпел неожиданное поражение 1:2 от Греции на "Уэмбли", показав неубедительную игру на последнем рубеже. Джордан запомнился не только двумя пропущенными голами, но и грубейшей ошибкой, за которую едва не был наказан.
В матче против Финляндии Карсли снарядил на ворота Дина Хендерсона из "Кристал Пэлас", однако Ли уверяет, что в этом был его план с самого начала, и он не пытается наказать Пикфорда.
"Мы рассчитываем на реакцию, мы сыграли ниже уровня ожиданий (против Греции). Мы собирались посмотреть некоторых других игроков, и мы всегда собирались посмотреть на Дина Хендерсона в одном из этих матчей", — сообщил Карсли ITV перед началом матча в Хельсинки.
13.10.2024 20:00
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