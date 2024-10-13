"Арсенал" исключает продажу Салиба в "Реал"

Вильям Салиба "Арсенал" не заинтересован в продаже защитника Вильяма Салиба в испанский "Реал", независимо от цены.

На днях во французской прессе появилась информация, что "Реал" определил Салиба в качестве своей ключевой трансферной цели на следующее лето.

Утверждалось, что "Реал" готов сделать заманчивое в финансовом плане предложение и для Салиба, и для "Арсенала".

По информации Daily Star, "Реал" действительно нацелился на Салиба, однако главный тренер "канониров" Микель Артета рассматривает 23-летнего француза в качестве неприкасаемого.

"Арсенал" просто не заинтересован в продаже Салиба, и не имеет значения, предложение какого размера готов сделать "Реал".

В Северном Лондоне уверены, что смогут отразить интерес "Реала" к Салиба, потому что Вильям счастлив в "Арсенале" и имеет долгосрочный контракт.


Метки Арсенал, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 571

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thierryhenry14 13.10.2024 19:05 # thierryhenry14
    Арсенал сейчас самый перспективный проект с очень хорошим тренером и сбалансированным составом. Об этом говорят даже конкуренты.
    Школьники могут дальше троллить про 0 лч и прочую чепуху. Это лишь их мандраж от страха, что клуб, который когда то переживал трудные времена, теперь представляет реальную угрозу.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: