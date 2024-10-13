"Арсенал" исключает продажу Салиба в "Реал"

"Арсенал" не заинтересован в продаже защитника Вильяма Салиба в испанский "Реал", независимо от цены.

На днях во французской прессе появилась информация, что "Реал" определил Салиба в качестве своей ключевой трансферной цели на следующее лето.



Утверждалось, что "Реал" готов сделать заманчивое в финансовом плане предложение и для Салиба, и для "Арсенала".



По информации Daily Star, "Реал" действительно нацелился на Салиба, однако главный тренер "канониров" Микель Артета рассматривает 23-летнего француза в качестве неприкасаемого.



"Арсенал" просто не заинтересован в продаже Салиба, и не имеет значения, предложение какого размера готов сделать "Реал".



В Северном Лондоне уверены, что смогут отразить интерес "Реала" к Салиба, потому что Вильям счастлив в "Арсенале" и имеет долгосрочный контракт.