"Арсенал" исключает продажу Салиба в "Реал"
"Арсенал" не заинтересован в продаже защитника Вильяма Салиба в испанский "Реал", независимо от цены.
На днях во французской прессе появилась информация, что "Реал" определил Салиба в качестве своей ключевой трансферной цели на следующее лето.
Утверждалось, что "Реал" готов сделать заманчивое в финансовом плане предложение и для Салиба, и для "Арсенала".
По информации Daily Star, "Реал" действительно нацелился на Салиба, однако главный тренер "канониров" Микель Артета рассматривает 23-летнего француза в качестве неприкасаемого.
"Арсенал" просто не заинтересован в продаже Салиба, и не имеет значения, предложение какого размера готов сделать "Реал".
В Северном Лондоне уверены, что смогут отразить интерес "Реала" к Салиба, потому что Вильям счастлив в "Арсенале" и имеет долгосрочный контракт.
13.10.2024 19:00
Просмотров: 571
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арсенал сейчас самый перспективный проект с очень хорошим тренером и сбалансированным составом. Об этом говорят даже конкуренты.
Школьники могут дальше троллить про 0 лч и прочую чепуху. Это лишь их мандраж от страха, что клуб, который когда то переживал трудные времена, теперь представляет реальную угрозу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий