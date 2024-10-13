Каскарино: "Карсли нужно выбрать между Палмером и Фоденом"

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что тренеру сборной Англии Ли Карсли нужно сделать выбор между Коулом Палмером и Филом Фоденом.

Карсли был подвергнут критике за свою тактику после домашнего поражения 1:2 от сборной Греции в минувший четверг, когда Ли уместил в стартовом составе и Палмера, и Фодена.



По мнению Каскарино, из этой пары должен играть только кто-то один, и для Тони выбор на позиции плеймейкера очевиден.



"Думаю, в свой лучший футбол Палмер играет на позиции 10-го номера".



"Думаю, Фоден — потрясающий талант, но тебе нужно сделать выбор. Я бы поступил смело и сказал, что теперь Палмер — мой основной 10-й номер".



"Можно ли использовать его справа? Конечно, можно. Но я бы хотел, чтобы он играл там, где может делать разницу. Если бы я выбирал, я бы предпочел Палмера Фодену в качестве 10-го номера".



"Просто иметь его в составе где-нибудь недостаточно. Да, он может сыграть справа. Конечно, может. Он очень хороший футболист, но я не думаю, что он правда хочет играть справа", — сообщил Каскарино talkSPORT.