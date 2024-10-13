Кукурелья рассказал, как "намочил свои штаны" на Евро-2024
Защитник "Челси" Марк Кукурелья рассказал, как "намочил свои штаны" на пути к триумфу на Евро-2024 со сборной Испании.
Минувшим лето Кукурелья сыграл ключевую роль в победе испанцев на Евро-2024, в финале которого Марк и партнеры победили Англию со счетом 2:1.
Однако Испания могла сойти с дистанции еще в четвертьфинале, где столкнулась с хозяевами турнира немцами. Судьба того матча решилась только в экстра-таймах.
Как раз в экстра-таймах мяч попал в руку Кукурельи после удара Джамала Мусиалы, и Марк очень переживал, что в ворота его команды может быть назначен пенальти, однако английский рефери Энтони Тэйлор принял решение в пользу испанцев.
"Мамма Мия! То был шок. Я намочил свои штаны. Я посмотрел на рефери и увидел, как он твердо сказал: "Пенальти нет!" Тогда я сказал себе: "Расслабься". Но я не мог расслабиться, пока игра не возобновилась", — сообщил Кукурелья Gazzetta dello Sport.
13.10.2024 17:00
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Гучман и ко (мешуга, мафия) очень рады этому. Голос, чмыри!
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Все синие обоссаные, не новость
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Арсенал славился своими намоченными солнечными сплетениями - на вторые таймы всегда так выходили, теперь пенс каминг-аутнулся и признался что его тело плохо держит урину, капающую на форму прямо в процессе игры
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Обычное дело для игроков членси
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