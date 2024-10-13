Кукурелья рассказал, как "намочил свои штаны" на Евро-2024

Марк Кукурелья Защитник "Челси" Марк Кукурелья рассказал, как "намочил свои штаны" на пути к триумфу на Евро-2024 со сборной Испании.

Минувшим лето Кукурелья сыграл ключевую роль в победе испанцев на Евро-2024, в финале которого Марк и партнеры победили Англию со счетом 2:1.

Однако Испания могла сойти с дистанции еще в четвертьфинале, где столкнулась с хозяевами турнира немцами. Судьба того матча решилась только в экстра-таймах.

Как раз в экстра-таймах мяч попал в руку Кукурельи после удара Джамала Мусиалы, и Марк очень переживал, что в ворота его команды может быть назначен пенальти, однако английский рефери Энтони Тэйлор принял решение в пользу испанцев.

"Мамма Мия! То был шок. Я намочил свои штаны. Я посмотрел на рефери и увидел, как он твердо сказал: "Пенальти нет!" Тогда я сказал себе: "Расслабься". Но я не мог расслабиться, пока игра не возобновилась", — сообщил Кукурелья Gazzetta dello Sport.


Метки Евро-2024, Кукурелья, сборная Испании, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. electric 13.10.2024 17:13 # electric
    Гучман и ко (мешуга, мафия) очень рады этому. Голос, чмыри!

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  2. gameboy 13.10.2024 17:13 # gameboy
    Все синие обоссаные, не новость

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  3. closer 13.10.2024 17:13 # closer
    Арсенал славился своими намоченными солнечными сплетениями - на вторые таймы всегда так выходили, теперь пенс каминг-аутнулся и признался что его тело плохо держит урину, капающую на форму прямо в процессе игры

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  4. redwhitegun 13.10.2024 17:05 # redwhitegun
    Обычное дело для игроков членси

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