Карсли ожидает, что Сака сыграет в ближайшем матче "Арсенала"

Букайо Сака Тренер сборной Англии Ли Карсли ожидает, что вингер "Арсенала" Букайо Сака восстановится к ближайшему матчу своего клуба.

Напомним, 23-летний Сака получил травму в начале второго тайма проигранного англичанами матча Лиги Наций против Греции в минувший четверг (1:2). Букайо уходил с поля "Уэмбли", держась за правое бедро.

В результате Сака не поехал со своей сборной в Хельсинки на матч против Финляндии, а досрочно вернулся в расположение "Арсенала" на лечение.

Свой следующий матч "Арсенал" сыграет на выезде с "Борнмутом" в Премьер-Лиге 19 октября, и Карсли ожидает, что Букайо примет в нем участие.

"Букайо был близок (к тому, чтобы сыграть против Финляндии), но было бы несправедливо рисковать им. Он — позитивно настроенный человек, и я ожидаю, что он будет в порядке", — цитирует Карсли Sky Sports.


Метки Арсенал, Карсли, Сака, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2024 16:00

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  1. ray-black 13.10.2024 16:19 # ray-black
    Своим любимым делом заняты ассанальцы. Симуляцией травм, болезней, эпидемий. Хотя понять можно. Эти нелепые турниры сборных типа Лиги Наций никому не усрались.

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