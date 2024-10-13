Карсли ожидает, что Сака сыграет в ближайшем матче "Арсенала"

Тренер сборной Англии Ли Карсли ожидает, что вингер "Арсенала" Букайо Сака восстановится к ближайшему матчу своего клуба.

Напомним, 23-летний Сака получил травму в начале второго тайма проигранного англичанами матча Лиги Наций против Греции в минувший четверг (1:2). Букайо уходил с поля "Уэмбли", держась за правое бедро.



В результате Сака не поехал со своей сборной в Хельсинки на матч против Финляндии, а досрочно вернулся в расположение "Арсенала" на лечение.



Свой следующий матч "Арсенал" сыграет на выезде с "Борнмутом" в Премьер-Лиге 19 октября, и Карсли ожидает, что Букайо примет в нем участие.



"Букайо был близок (к тому, чтобы сыграть против Финляндии), но было бы несправедливо рисковать им. Он — позитивно настроенный человек, и я ожидаю, что он будет в порядке", — цитирует Карсли Sky Sports.