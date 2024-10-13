Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах досрочно возвращается из сборной Египта по соображениям безопасности.

Накануне 32-летний Салах своим голом помог сборной Египта победить Мавританию со счетом 2:0 в рамках отбора к Кубку Африки.



В следующий вторник египтяне совершат ответный визит, однако Салах в Мавританию не приедет, как следует из заявления Египетской федерации футбола. Такое решение было принято после встречи с игроком.



Свои домашние матчи сборная Мавритании проводит на искусственном газоне, и Салах не захотел рисковать своим здоровьем, особенно когда на носу у "Ливерпуля" матч против "Челси" в Премьер-Лиге.



Добавим, дополнительный отдых перед битвой с "Челси" получил и капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк, который досрочно покинул расположение сборной Голландии после своего удаления против Венгрии.