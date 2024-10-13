"Челси" останется на "Стэмфорд Бридж", если Эгбали одолеет Бели

Стэмфорд Бридж "Челси" останется на "Стэмфорд Бридж" и увеличит вместимость своего стадиона до 55,000 зрителей, если Бехдад Эгбали выиграет борьбу за власть у Тодда Бели.

Некоторое время назад стало известно, что Эгбали и Бели имеют серьезные противоречия насчет вектора развития "Челси" и готовы выкупить акции друг друга.

При этом Эгбали превосходит своего визави по размеру доли в "Челси", а также обладает более серьезными финансовыми ресурсами.

Когда конфликт совладельцев будет разрешен, у "Челси" появится ясность насчет ситуации со стадионом, утверждает The Sun в эксклюзивном материале.

При этом Эгбали выступает за реконструкцию "Стэмфорд Бридж" стоимостью 1.5 млрд. фунтов, тогда как Бели предпочитает построить новый стадион на 60,000 мест в Эрлс-Корт.

Реконструкция "Стэмфорд Бридж", который сейчас вмещает 42,000 зрителей, потребовала бы от "Челси" найти временный дом на два года.

Если бы "Челси" решил снести "Стэмфорд Бридж" и построить на его месте новый стадион, то "Челси" пришлось бы найти временное пристанище на пять лет, что для Эгбали чересчур, поэтому этот вариант не рассматривается.


Метки Бели, стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси, Эгбали

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2024 14:00

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