"Челси" останется на "Стэмфорд Бридж", если Эгбали одолеет Бели

"Челси" останется на "Стэмфорд Бридж" и увеличит вместимость своего стадиона до 55,000 зрителей, если Бехдад Эгбали выиграет борьбу за власть у Тодда Бели.

Некоторое время назад стало известно, что Эгбали и Бели имеют серьезные противоречия насчет вектора развития "Челси" и готовы выкупить акции друг друга.



При этом Эгбали превосходит своего визави по размеру доли в "Челси", а также обладает более серьезными финансовыми ресурсами.



Когда конфликт совладельцев будет разрешен, у "Челси" появится ясность насчет ситуации со стадионом, утверждает The Sun в эксклюзивном материале.



При этом Эгбали выступает за реконструкцию "Стэмфорд Бридж" стоимостью 1.5 млрд. фунтов, тогда как Бели предпочитает построить новый стадион на 60,000 мест в Эрлс-Корт.



Реконструкция "Стэмфорд Бридж", который сейчас вмещает 42,000 зрителей, потребовала бы от "Челси" найти временный дом на два года.



Если бы "Челси" решил снести "Стэмфорд Бридж" и построить на его месте новый стадион, то "Челси" пришлось бы найти временное пристанище на пять лет, что для Эгбали чересчур, поэтому этот вариант не рассматривается.