"Юнайтед" задумывается о приглашении Терзича

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении бывшего главного тренера дортмундской "Боруссии" Эдина Терзича на место Эрика Тен Хага.

Несмотря на то, что "Юнайтед" решил не увольнять Тен Хага в этот международный перерыв, будущее Эрика остается под большим вопросом.



Среди претендентов на замену Тен Хагу пресса называла Томаса Тухеля, Гарета Саутгейта и Грэма Поттера, а The Sun утверждает, что в шорт-лист "Юнайтед" был добавлен Терзич.



В прошлом сезоне Терзич достиг с "Боруссией" финала Лиги Чемпионов, затем неожиданно покинув Дортмунд.



Примечательно, что 41-летний немец проходил тренерские курсы в Англии, где подружился с упомянутым Поттером и трудился правой рукой Славена Билича в "Вест Хэме".