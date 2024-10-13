Карсли призвал сборную Англии выйти из зоны комфорта

Тренер сборной Англии Ли Карсли считает, что его команда должна выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-нибудь другое, чтобы прервать свою бестрофейную серию.

Карсли удивил многих своей тактикой на матч Лиги Наций против Греции, задействовав множество атакующих игроков, но без чистого нападающего.



И хотя этот эксперимент обернулся домашним поражением со счетом 1:2, Карсли по-прежнему верит, что англичанам нужно искать другие способы игры, чтобы преуспеть на следующем большом турнире.



"Может ли Англия выиграть ЧМ-2026? Мы не так далеки от этого. Мы уже дважды были близки. Мне было важно оставить свой отпечаток на команде и попробовать что-нибудь другое, потому что это не изменится, пока что-нибудь не изменится".



"Наш человеческий инстинкт заставляет нас поступать безопаснее и придерживаться вещей, которые комфортны для нас, но я чувствовал, что в этот период я должен выйти из зоны комфорта. Я должен был попробовать что-нибудь другое, потому что мы должны поставить себя в положение, когда мы можем что-нибудь выиграть".



"Было бы наивно думать, что мы просто можем играть по-прежнему и надеяться на что-нибудь. Я совершенно принимаю всю критику. Я рад, что она направлена на меня, а не на игроков. Мы движемся дальше".



"Я пошел на те изменения, чтобы попробовать что-нибудь другое. Результат меня не отпугнул, но я понимаю интерес и критику, это нормально. Насколько я помню, последний раз мы что-нибудь выигрывали в 1966 году, поэтому у нас есть причина попробовать что-нибудь другое".



"Я посмотрел последний матч два или три раза, и это было не так плохо, как вы думаете. В нашей игре были очень воодушевляющие вещи", — цитирует Карсли The Independent.