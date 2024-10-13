Фернандеш считает, что Аморис готов к работе в Премьер-Лиге

Рубен Аморим Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим готов к работе в Премьер-Лиге.

Аморим тренирует "Спортинг" с марта 2020, слегка разминувшись с Фернандешем, который несколькими месяцами ранее отправился из Лиссабона в "Юнайтед".

Тем не менее, Фернандеш хорошо осведомлен о качествах Аморима и считает, что его соотечественник готов сделать следующий шаг в своей карьере.

"Спортинг" улучшил свой футбол с момента перехода мистера Аморима. Они были стабильны, совершали правильные приобретения, и их дела идут очень хорошо. Это очень хорошо подготовленная команда".

"Это говорит о том, что Аморим готов. Тренировать "Спортинг" и выигрывать титул — это непросто. "Спортинг" не становился чемпионом 20 лет, а Аморим пришел и сделал это уже дважды. Это показывает, что он проделал хорошую работу".

"Сможет ли он сделать то же самое в Англии, Испании или где-либо еще, никогда не знаешь, пока он окажется там, но я уверен, что каждый может видеть его качества", — сообщил Фернандеш CNN.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Спортинг, тренеры, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 182

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 13.10.2024 11:16 # vagifspurs
    Эта крыса хочет привести его в МЮ и окончательно положить хуй на футбол

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  2. danik9 13.10.2024 11:15 # danik9
    Мармарис

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  3. danik9 13.10.2024 11:14 # danik9
    Барбарис

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  4. danik9 13.10.2024 11:14 # danik9
    Кипарис

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  5. chelsea88 13.10.2024 11:04 # chelsea88
    Аморис блеать.

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