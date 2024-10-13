Фернандеш считает, что Аморис готов к работе в Премьер-Лиге

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим готов к работе в Премьер-Лиге.

Аморим тренирует "Спортинг" с марта 2020, слегка разминувшись с Фернандешем, который несколькими месяцами ранее отправился из Лиссабона в "Юнайтед".



Тем не менее, Фернандеш хорошо осведомлен о качествах Аморима и считает, что его соотечественник готов сделать следующий шаг в своей карьере.



"Спортинг" улучшил свой футбол с момента перехода мистера Аморима. Они были стабильны, совершали правильные приобретения, и их дела идут очень хорошо. Это очень хорошо подготовленная команда".



"Это говорит о том, что Аморим готов. Тренировать "Спортинг" и выигрывать титул — это непросто. "Спортинг" не становился чемпионом 20 лет, а Аморим пришел и сделал это уже дважды. Это показывает, что он проделал хорошую работу".



"Сможет ли он сделать то же самое в Англии, Испании или где-либо еще, никогда не знаешь, пока он окажется там, но я уверен, что каждый может видеть его качества", — сообщил Фернандеш CNN.