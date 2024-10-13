Фернандеш считает, что Аморис готов к работе в Премьер-Лиге
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим готов к работе в Премьер-Лиге.
Аморим тренирует "Спортинг" с марта 2020, слегка разминувшись с Фернандешем, который несколькими месяцами ранее отправился из Лиссабона в "Юнайтед".
Тем не менее, Фернандеш хорошо осведомлен о качествах Аморима и считает, что его соотечественник готов сделать следующий шаг в своей карьере.
"Спортинг" улучшил свой футбол с момента перехода мистера Аморима. Они были стабильны, совершали правильные приобретения, и их дела идут очень хорошо. Это очень хорошо подготовленная команда".
"Это говорит о том, что Аморим готов. Тренировать "Спортинг" и выигрывать титул — это непросто. "Спортинг" не становился чемпионом 20 лет, а Аморим пришел и сделал это уже дважды. Это показывает, что он проделал хорошую работу".
"Сможет ли он сделать то же самое в Англии, Испании или где-либо еще, никогда не знаешь, пока он окажется там, но я уверен, что каждый может видеть его качества", — сообщил Фернандеш CNN.
13.10.2024 11:00
Просмотров: 182
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Эта крыса хочет привести его в МЮ и окончательно положить хуй на футбол
(ответить)
Мармарис
(ответить)
Барбарис
(ответить)
Кипарис
(ответить)
Аморис блеать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий