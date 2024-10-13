Эндо планирует остаться в "Ливерпуле"
Полузащитник Ватару Эндо заявил, что не помышляет об уходе из "Ливерпуля", несмотря на дефицит игровых минут в новом сезоне.
Эндо исполнял довольно важную роль в "Ливерпуле" при Юргене Клоппе, приняв участие в 47 матчах с учетом всех соревнований в прошлом сезоне.
Однако Эндо не пользуется таким же доверием со стороны Арне Слота, сменившего Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля". В новой кампании Премьер-Лиги Ватару отметился лишь двумя поздними появлениями на замену.
В связи с этим появились слухи, что Эндо может уже в январе покинуть "Ливерпуль", но у 31-летнего японца другие планы.
"У нас новый тренер, и я думаю, он хочет посмотреть каждого игрока. Пока слишком рано делать какие-либо выводы".
"Клуб вроде "Ливерпуля" нуждается в глубине состава. Клубу нужно, чтобы все игроки играли во всех этих соревнованиях и приносили трофеи".
"Я не имею понятия, что люди говорят насчет меня, но мой план — остаться здесь. Я делаю то, что должен делать, и привожу себя в форму", — цитирует Эндо Liverpool Echo.
13.10.2024 10:00
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