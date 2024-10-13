"Бавария" проявляет интерес к голкиперу "Брайтона" Барту Вербрюггену.

В данный момент "Бавария" находится в весьма непростой ситуации насчет вратарской позиции. Действующий контракт первого номера мюнхенцев Мануэля Нойера истекает в конце сезона.



"Бавария" по-прежнему надеется продлить на 12 месяцев контракт Нойера, однако в марте Мануэлю исполнится 39 лет, поэтому гранд Бундеслиги в любом случае вынужден задумываться о приглашении нового голкипера.



В качестве преемника Нойера "Бавария" видит Александра Нюбеля, который останется в "Шутгарте" на правах аренды до 2026 года, но одновременно в Мюнхене рассматривают два альтернативных варианта.



По информации Sky Sport Germany, "Бавария" следит за Вербрюггеном и Йонасом Урбигом из "Кельна".



Вербрюгген выступает за "Брайтон" с 2023 года и до сих пор не утвердился первым номером "чаек", сражаясь за игровые минуты с ветераном Джейсоном Стилом. В новом сезоне Премьер-Лиги 22-летний голландец провел пять из семи матчей команды Фабиана Хюрцелера.