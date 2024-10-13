Эстевао объяснил, почему выбрал "Челси"

Вингер "Палмейраса" Эстевао Виллиан объяснил, почему выбрал "Челси" для продолжения своей карьеры.

Эстевао считается одним из ярчайших южноамериканских талантов, и ценник в 51 миллион фунтов, за которые "Челси" купил юниора минувшим летом, это подтверждает.



17-летний бразилец прибудет в "Челси" после окончания этого сезона, надеясь, что этот переход поможет ему завоевать трофеи и стать лучшим игроком в мире.



"Я решил перейти в "Челси" из-за их планирования. Я был очень доволен этим. Не только я сам, но и моя семья. Это был клуб, который поверил в меня и в мою работу. Надеюсь, я смогу отблагодарить их".



"Я хочу выигрывать трофеи и показывать весь свой потенциал. Я хочу показать все, на что я способен. Я хочу выиграть Чемпионат Мира, Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Вот чего я хочу".



"Моя главная мечта — стать лучшим игроком в мире. Я мечтаю об этом. Однажды я стану одним из лучших. Но я не буду обещать или планировать, что достигну этого через определенное количество лет. Это случится естественным образом", — сообщил Эстевао The Guardian.