Эдерсон признался, что Гвардиола иногда раздражает его

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон признался, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола иногда раздражает его своей требовательностью.

Эдерсон работает вместе с Гвардиолой с 2017 года. За это время 31-летний бразилец выиграл 18 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги и одну Лигу Чемпионов.



Эдерсон наслаждается сотрудничеством с Гвардиолой, но одновременно признает, что порой каталонец может злиться или вызывать раздражение.



"Из-за вас у меня будут неприятности. В нем уживаются трое... Он славный парень. Иногда он раздражает в плане своей требовательности, потому что ему нужно быть требовательным к профессиональным игрокам. Также он бывает зол, когда ему нужно быть злым".



"Поэтому в нем сочетаются эти три стороны. Но он славный парень за пределами поля, и он очень, очень требовательный парень на нем. А также он тот парень, который может разозлиться, как и любой другой человек, любой другой тренер, когда что-либо идет не так, когда команда не играет хорошо".



"Конечно, мы знаем, что не сможем провести 70 матчей на великолепном уровне, в том или ином матче будет спад", — сообщил Эдерсон ESPN.