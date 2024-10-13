Анонс матча Финляндия — Англия

Сборная Англии постарается реабилитироваться за неудачу в матче против Греции, сыграв на выезде с Финляндией в рамках Лиги Наций.

В минувший четверг англичане потерпели домашнее поражение от греков со счетом 1:2, в результате чего отпустили своего главного соперника по группе на три очка вперед.



Временный тренер англичан Ли Карсли выбрал экспериментальную тактику на матч на "Уэмбли", решив сыграть с пятью атакующими игроками, но без чистого нападающего.



В преддверии выезда в Хельсинки Карсли подтвердил, что откажется от своего эксперимента, благо выздоровление капитана сборной Харри Кейна этому способствует.



"Важно, чтобы временами мы пробовали что-нибудь другое, и я думаю, этот опыт сделает меня лучше как тренера. Но, наверное, завтра вечером мы сыграем немного более традиционным образом", — сообщил Карсли.



- Финляндия примет англичан впервые с октября 2000, когда была зафиксирована ничья 0:0 в рамках отбора к Чемпионату Мира.



- Финны свели вничью два из своих трех последних домашних матчей против англичан (1 поражение).



- Англичане не проиграли ни одной из 12 последних встреч с Финляндией (10 побед, 2 ничьи).



- Финляндия проиграла только два из 10 своих домашних матчей в Лиге Наций (6 побед, 2 ничьи). Второе из этих поражений случилось на днях против Ирландии (1:2).



- Англия потерпела два поражения в четырех последних официальных матчах (2 победы) — больше, чем в 20 предыдущих (12 побед, 7 ничьих, 1 поражений).



- Восемь из 11 последних поражений англичан в официальных матчах случились в рамках Лиги Наций.



- Финны проиграли все три последних матча, но четыре поражения подряд с ними не случались с марта 2016.



- Англичане не проиграли ни одного из шести последних выездных матчей во всех соревнованиях (4 победы, 2 ничьи).



- Нападающий Йоэль Похьянпало забил шесть голов в своих восьми последних выходах в старте сборной Финляндии дома.



- Полузащитник Джуд Беллингем поучаствовал в восьми голах (5+3) в своих 12 последних матчах за сборную Англии.



В преддверии этого матча англичане отправили домой Букайо Сака, который получил травму против Греции, и Кертиса Джонса, у которого возникли обстоятельства личного характера. Джек Грилиш и Харри Кейн залечили свои повреждения. Ожидается, что Марк Гехи вернется в центр обороны.



Лига Наций. Лига B. Группа 2. 4-й тур

Сборная Финляндии — сборная Англии

Хельсинки. Олимпийский стадион. 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз