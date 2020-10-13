Карсли не хочет тренировать сборную Англии на постоянной основе

Ли Карсли исключил себя из числа претендентов на роль постоянного главного тренера сборной Англии.

Будучи наставником молодежной сборной Англии U-21, в июле Карсли принял управление взрослой сборной после ухода оттуда Гарета Саутгейта.



FA доверила Карсли взрослую сборную на три международных перерыва, однако уже на полпути Ли почувствовал, что не хочет получить эту работу на постоянной основе, утверждает The Telegraph.



В данный момент неясно, уведомил ли уже Карсли Ассоциацию о своем решении, однако у персонала сборной Англии сложилось однозначное впечатление о намерениях Ли.



Карсли уже сделал намек на это, после домашнего поражения 1:2 от Греции в минувший четверг заявив, что после международного перерыва в ноябре ожидает вернуться к работе с молодежной сборной.



Согласно свежим слухам, FA уже контактирует с бывшим главным тренером "Челси" Томасом Тухелем. Также с этой работой связывают Хосепа Гвардиолу, Грэма Поттера и Эдди Хау.