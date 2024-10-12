Эстевао предвкушает игру с Палмером
Вингер "Палмейраса" Эстевао Виллиан заявил, что предвкушает совместную игру с Коулом Палмером за "Челси" в следующем сезоне.
Еще в июне "Челси" приобрел Эстевао за 51 миллион фунтов, позволив 17-летнему бразильцу остаться в "Палмейрасе" до следующего лета.
Едва связав себя узами с "Челси", Эстевао отпраздновал гол в стиле Палмера, и это не случайно.
"Когда я подписал контракт с "Челси", на следующий день я забил гол и отпраздновал его в стиле Палмера. Его празднование было трендом, очень популярным".
"Мы разговаривали с ним в социальных сетях, я отметил его в инстаграме, он назвал меня звездой, а я сказал, что он тоже звезда. Он сказал, что мы сделаем много замечательного вместе в "Челси", — сообщил Эстевао The Guardian.
12.10.2024 23:00
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Какой вырвиглазный диалог. Вспомнилось:
"Чувак один подваливает и такой, не знаешь кого-нибудь, кто в группе играет? Ну а я такой, ну типа я в группе играю, а он, ты типа в группе играешь? А я ему, ну да, отвечаю, в группе играю."
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