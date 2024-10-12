Эстевао предвкушает игру с Палмером

Вингер "Палмейраса" Эстевао Виллиан заявил, что предвкушает совместную игру с Коулом Палмером за "Челси" в следующем сезоне.

Еще в июне "Челси" приобрел Эстевао за 51 миллион фунтов, позволив 17-летнему бразильцу остаться в "Палмейрасе" до следующего лета.



Едва связав себя узами с "Челси", Эстевао отпраздновал гол в стиле Палмера, и это не случайно.



"Когда я подписал контракт с "Челси", на следующий день я забил гол и отпраздновал его в стиле Палмера. Его празднование было трендом, очень популярным".



"Мы разговаривали с ним в социальных сетях, я отметил его в инстаграме, он назвал меня звездой, а я сказал, что он тоже звезда. Он сказал, что мы сделаем много замечательного вместе в "Челси", — сообщил Эстевао The Guardian.