Кукурелья назвал "единственную проблему" Палмера

Защитник "Челси" Марк Кукурелья заявил, что его партнер по команде Коул Палмер может стать одним из лучших игроков в мире и имеет лишь один изъян.

Палмер блестяще начал новый сезон, забив шесть голов и отдав пять результативных передач в семи первых матчах Премьер-Лиги.



Кукурелья считает, что "Челси" очень повезло обладать Палмером, и Марк может упрекнуть 22-летнего игрока сборной Англии лишь за недостаточно густые волосы.



"Если бы вы видели его не в форме, вы бы никогда в жизни не сказали, что он — футболист, но затем на поле... Когда он наносит удар, то не кажется, что он бьет сильно, но он забивает их все".



"Он очень другой. Я не знаю, как это объяснить. Он особенный. Нам очень повезло обладать им. Нам очень повезло, что он не так много сыграл на Евро, потому что почти сразу после своего выхода (в финале) он испортил нашу игру".



"Если он продолжит в том же духе, то будет среди лучших. У него не так много силы в волосах, но если это его единственная проблема, то все будет в порядке", — цитирует Кукурелья Daily Mail.