Хейлунд сделал признание о своем весе

Расмус Хейлунд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд сделал признание о своем весе в период отсутствия с травмой.

Получив травму задней поверхности бедра в предсезонный период, Хейлунд только в прошлом месяце вернулся к выступлениям за "Юнайтед".

Вернувшись на футбольное поле, 21-летний нападающий, который в данный момент находится в сборной Дании, обнаружил, что ему не хватает несколько килограмм. Расмус признается, что ему все еще может не хватать сил играть матчи целиком.

"Нет смысла спешить и рисковать получить новую травму. Мой организм снова чувствует себя хорошо. Я бы мог сыграть 90 минут, если при этом я также немного буду использовать свои мозги, но я не думаю, что 90 минут в субботу против сборной Испании были бы хорошей идеей".

"Я слегка потерял вес, но это не имеет значения. Я знаю, что есть некоторые преимущества, когда ты немного легче, и есть некоторые преимущества, когда ты немного тяжелее. Я не не сосредоточен на цифрах. Я привык к тому, что мой вес немного колеблется", — сообщил Хейлунд Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 12.10.2024 20:32 # danilych89
    отрадно, что Хёйлунд хотя бы знает о наличии такого предмета в человеке, как мозг

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  2. seagull77 12.10.2024 20:27 # seagull77
    Чё то подозрительно тихо щас на фапле.

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