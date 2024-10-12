Хейлунд сделал признание о своем весе
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд сделал признание о своем весе в период отсутствия с травмой.
Получив травму задней поверхности бедра в предсезонный период, Хейлунд только в прошлом месяце вернулся к выступлениям за "Юнайтед".
Вернувшись на футбольное поле, 21-летний нападающий, который в данный момент находится в сборной Дании, обнаружил, что ему не хватает несколько килограмм. Расмус признается, что ему все еще может не хватать сил играть матчи целиком.
"Нет смысла спешить и рисковать получить новую травму. Мой организм снова чувствует себя хорошо. Я бы мог сыграть 90 минут, если при этом я также немного буду использовать свои мозги, но я не думаю, что 90 минут в субботу против сборной Испании были бы хорошей идеей".
"Я слегка потерял вес, но это не имеет значения. Я знаю, что есть некоторые преимущества, когда ты немного легче, и есть некоторые преимущества, когда ты немного тяжелее. Я не не сосредоточен на цифрах. Я привык к тому, что мой вес немного колеблется", — сообщил Хейлунд Daily Mirror.
12.10.2024 20:00
Просмотров: 735
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
отрадно, что Хёйлунд хотя бы знает о наличии такого предмета в человеке, как мозг
(ответить)
Чё то подозрительно тихо щас на фапле.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий